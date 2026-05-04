102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!

Kocaeli'de hakkında 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "kasten yaralama suçlarından" aranan A.İ.A'nın İzmit ilçesinde olduğu belirlendi.

102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde giysi dolabında yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

