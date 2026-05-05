Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 17 yaşındaki D.A. idaresindeki motosikletin, cadde üzerinde aynı yönde giden H.L. (20) yönetimindeki otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 22:00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. D.A. (17) idaresindeki 22 AFK 756 plakalı motosiklet, cadde üzerinde aynı yönde giden H.L. (20) yönetimindeki 22 AEN 610 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü D.A. ve arkasında bulunan arkadaşı İ.A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

