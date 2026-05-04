Kontrolden çıkan araç gümrük duvarına daldı: 2 asker yaralandı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kontrolden çıkan askeri araç, gümrük peronlarının duvarına çarptı. Kazada 2 asker hafif yaralandı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda devriye gezen askerî araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu peronların bulunduğu duvara çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

