7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma:
Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para akladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. MASAK raporlarına göre zanlıların hesaplarında 3 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar oyunları üzerinden kara para akladığı değerlendirilen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın merkezli olarak Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bahis soruşturması açıklaması: Dört büyüklerin idarecileri varBahis soruşturması açıklaması: Dört büyüklerin idarecileri var

3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların banka hesapları üzerinden yaklaşık 3 milyar liralık bir para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis ve şans oyunları paralarına aracılık etme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Bursa’da 3,8 milyarlık 'yasa dışı bahis' operasyonu: 22 kişi tutuklandıBursa’da 3,8 milyarlık 'yasa dışı bahis' operasyonu: 22 kişi tutuklandı

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, para trafiğinin kaynağı ve örgütün diğer bağlantılarının tespiti için devam ettiği bildirildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Türkiye
Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı: 1 ölü
Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı: 1 ölü
102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!
102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!