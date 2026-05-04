7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar oyunları üzerinden kara para akladığı değerlendirilen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın merkezli olarak Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların banka hesapları üzerinden yaklaşık 3 milyar liralık bir para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis ve şans oyunları paralarına aracılık etme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, para trafiğinin kaynağı ve örgütün diğer bağlantılarının tespiti için devam ettiği bildirildi.

(AA)