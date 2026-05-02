Bursa’da 3,8 milyarlık 'yasa dışı bahis' operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Bursa’da 3,8 milyarlık 'yasa dışı bahis' operasyonu: 22 kişi tutuklandı
Bursa’da yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonda, yaklaşık 3,8 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22’si tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda, milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 3 milyar 812 milyon liralık işlem hacmini yönettikleri belirlendi.

MASAK RAPORU

MASAK raporları ve banka kayıtları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, organize şekilde bahis sistemi kurarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere ait iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 22 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

