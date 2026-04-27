Son Dakika | İllegal bahis parası taşıma işi yapan 11 kişi tespit edildi! İstanbul ve Hakkari'de operasyon
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, teknik takip çalışmaları sonucunda 11 kişinin yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiği tespit edildi.
İKİ İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul’un Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçeleri ile Hakkâri’de belirlenen toplam 10 adreste arama yapılmasına karar verildi.
Başsavcılık, 27 Nisan 2026 sabahı adreslerde eş zamanlı arama yapılması, suça konu delil ve eşyalara el konulması için Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
Gözaltına alınması planlanan 11 şüphelinin işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi istendi.
Soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’un yasa dışı bahisle ilgili 5-c maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyet Bașsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, teknik takip çalışmaları sonucunda 7258 Sayılı Yasanın 5-c maddesinde belirtilen yasadışı bahisle bağlantılı olarak para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması amacıyla ilimiz Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Avcılar ilçeleri ile Hakkari ilinde tespit edilen toplam 10 adreste Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27.04.2026 günü sabah saatlerinde eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"