Son Dakika | İllegal bahis parası taşıma işi yapan 11 kişi tespit edildi! İstanbul ve Hakkari'de operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, teknik takip çalışmaları sonucunda 11 kişinin yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiği tespit edildi.

İKİ İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçeleri ile Hakkâri’de belirlenen toplam 10 adreste arama yapılmasına karar verildi.

Başsavcılık, 27 Nisan 2026 sabahı adreslerde eş zamanlı arama yapılması, suça konu delil ve eşyalara el konulması için Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

Gözaltına alınması planlanan 11 şüphelinin işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi istendi.

Soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’un yasa dışı bahisle ilgili 5-c maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: