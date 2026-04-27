AKP'li vekil madencilerin isyan ettiği patronu yerden yere vurdu: Acaba benim ismi mi kullanıyor

Maden işçilerinin hak arama mücadelesi sürerken isim benzerliği nedeniyle mağdur olan eski AKP milletvekili Sebahattin Yıldız holding patronuna dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Ödenmeyen çekler ve torpil talepleri nedeniyle telefonu susmayan Yıldız patronun kısa süredeki servet artışını sorgulayarak isminin ticari işlerde kullanıldığını öne sürdü.

Maden işçilerinin eylemleriyle gündemde olan Yıldızlar Holding Başkanı Sebahattin Yıldız ile eski AKP milletvekili Sebahattin Yıldız'ın isim benzerliği, holdingin ödenmeyen çeklerini ve işleyişini gün yüzüne çıkardı. İş insanı Sebahattin Yıldız'ın Ağrı Patnoslu, eski milletvekili Sebahattin Yıldız'ın ise Muş Vartolu olduğu belirtilirken; eski milletvekili, isim karışıklığı nedeniyle yıllardır yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"ÇEKİNİ ÖDE DİYE BENİ ARIYORLAR"

Sözcü'ye konuşan eski AKP milletvekili Sebahattin Yıldız, holdingle hiçbir bağı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bütün herkesten rica ediyorum, o maden şirketi bana ait değil. Sosyal medya ve muhalefet de duysun. İsim benzerliği nedeniyle yıllardır sıkıntı yaşıyorum. Kimi 'çekini öde' diye arıyor, kimi iş ve torpil istiyor. Kömür satmak isteyen de var. Yıllardır aynı şekilde arıyorlar beni. Bu seneye kadar çek olayı yoktu. Bakıyorum çek yazılmış, 'çekini öde' diye arıyorlar."

KARAMOLLAOĞLU: NASIL BU KADAR KISA SÜREDE ZENGİN OLDUN?

Eski milletvekili Yıldız, isim benzerliğinin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile olan bir diyaloğuna da yansıdığını şu sözlerle aktardı:

"Bir ara Temel abi (Karamollaoğlu) aradı, Sivas'ta üretim yapan bir işleri var herhalde. SSS Yıldızlar'a mal mı veriyormuş, mal mı alıyormuş... Sonra Temel abi bana 'Sebahattin kısa sürede nasıl bu kadar zengin oldu' diye düşündüm dedi. Acaba o kişi benim ismimi mi kullanıyor, 'Vekilim' filanım mı diyor?"

"PEK GÖZÜM TUTMADI"

İsim benzerliği yaşadığı holding patronuyla bir kez taziye ziyaretinde karşılaştığını belirten eski milletvekili Yıldız, o anki izlenimlerini şu cümlelerle özetledi:

"Ne yalan söyleyeyim pek gözüm tutmadı. Bizim doğunun uyanık tiplerine benzettim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

