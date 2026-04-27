Asgari ücretle ay sonu nasıl gelir? Yanıtı bilgisayar oyununda

CHP, milyonlarca asgari ücretlinin ay sonunu getirme mücadelesini retro tarzı bir video oyununa dönüştürdü. Kira, fatura ve market masraflarının birer "canavar" olarak resmedildiği oyunda, vatandaşın 28.075 TL'lik bütçeyle girdiği ay sonu mücadelesi sıfır bakiye ile bitiyor. Yaratılan tabloda çözüm ise "sandığa git" seçeneğiyle işaret ediliyor.

CHP İletişim hesabı üzerinden paylaşılan animasyon video, "Asgari ücret oyununu denemek ister misiniz? Biz deneme aşamasında kaldık" notuyla kamuoyuna sunuldu. 8-bit piksel sanatıyla hazırlanan "Asgari Ücret - Ay Sonu" isimli oyun, Türkiye silüeti önünde başlıyor.

"AY SONUNU GETİREMEZSEN OYUN BİTER"

Ekrana yansıyan "Nasıl oynanır?" bölümünde kurallar net bir şekilde ortaya konuyor. Oyuncuya, "Elindeki asgari ücretle önüne çıkan tüm masrafları karşılamalısın. Maaşını ay sonuna getiremezsen oyun biter" talimatı veriliyor. Oyunun başında asgari ücret yükleme ekranı beliriyor ve bakiye, CHP'nin asgari ücret talebini simgeleyen 28.075 TL'ye kadar çıkıyor.

KİRA, FATURA VE MARKET CANAVARLARI SAHNEDE

Oyuncu, ay sonunu getirebilmek için üç farklı aşamadan geçiyor. "Bölüm 1"de karşılaşılan "Kira Canavarı", oyuncuya "Kira Saldırısı" uyguluyor ve bakiyede ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ardından gelen "Bölüm 2"de "Fatura Canavarı" sahneye çıkıyor. Elinde elektrik, doğalgaz ve telefon faturaları tutan ejderha görünümlü bu karakter, "Ateş Pahası Saldırısı" ile oyuncunun bütçesini eritiyor. Son aşama olan "Bölüm 3"te ise yazar kasa görünümündeki "Market Canavarı" yer alıyor. Bu canavarın "Enflasyon Saldırısı" sonrasında oyuncunun elindeki bakiye tamamen tükeniyor.

SIFIR BAKİYE VE KARANLIK TABLO

Üç saldırının ardından ekranda oyuncunun bakiyesi "0 TL" olarak beliriyor. Oyun karakteri, sonbahar yapraklarıyla kaplı, kasvetli, gri bulutların hakim olduğu bir parkta tek başına bankta otururken görülüyor. Ekranda ise "Ay sonunu getiremedin" yazısı belirerek oyunun kaybedildiği ilan ediliyor.

ÇIKIŞ YOLU OLARAK "SANDIK" İŞARET EDİLDİ

Oyunun bitiş ekranında oyuncuya iki farklı seçenek sunuluyor. Ekranda "Tekrar Dene" ve "Sandığa Git" butonları yan yana beliriyor. Oyuncunun imleç ile "Sandığa Git" seçeneğine tıklamasıyla birlikte oyunun atmosferi tamamen değişiyor. Karanlık ve kasvetli park manzarası, yerini güneşli, aydınlık, yeşil ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir bahar atmosferine bırakıyor. Bankta oturan karakterin gülümseyen hali ekrana yansırken, video Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı zemin üzerindeki altı ok logosuyla sona eriyor.

