Iğdır'da biri kadın iki kişi evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Iğdır'da bir daireden gelen silah sesi üzerine adrese giden ekipler, Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ve Ali Mamak'ın cansız bedenlerini buldu.

Iğdır'da dün gece meydana gelen olayda, bir evde silahla vurulmuş halde bulunan Azerbaycan uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi'ndeki 5 katlı bir binadan gelen silah sesi ihbarı, bölgedeki polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, binanın 3'üncü katındaki daireye girdiklerinde kanlar içinde iki kişiyle karşılaştı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan sağlık kontrollerinde, şahısların olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ve Ali Mamak olduğu saptandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bayramova ve Mamak'ın cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın mahiyetinin aydınlatılması amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

