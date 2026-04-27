Beykoz'daki yangının arkasında bıraktığı hasar ortaya çıktı

Yangın, dün saat 15.45 sıralarında Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Beykoz'da orman yangını

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi.

Ekiplerin çalışması gece de sürdü. Yangın saat 01.00 sıralarında yeniden söndürüldü.

Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı

"14 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI VE MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi. (DHA)