Son Dakika | Beykoz'da orman yangını

İstanbul Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLEN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan ve helikopterle havadan müdahale ettiği yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü. (DHA)