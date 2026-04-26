Dev sahil şeridinde iğne atacak yer kalmadı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşların hafta sonu rotası Samandağ sahil şeridi oldu.

Özellikle Hz. Hızır Parkı ve çevresinde toplanan kalabalık, sahil boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Depremin ardından toparlanma sürecinin devam ettiği ilçede, yerel esnafın yüzü de ziyaretçi akınıyla güldü.

İstanbullular soluğu sahillerde aldı

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Samandağ’ın meşhur kumsallarına akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çevlik bölgesinden başlayıp Meydan Mahallesi'ne kadar uzanan dev sahil şeridinde oluşan araç kuyrukları ve yaya trafiği havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.

Bazı vatandaşlar kumsalda piknik yaparken, bazıları ise dalgalara karşı yürüyüş yapmayı tercih etti. (DHA)