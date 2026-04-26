Siirt'te can pazarı! Koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı

Siirt'te koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Feci kazada çok sayıda koyunun da öldüğü belirlendi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü bir kamyonet ile otomobil, Toytepe köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki araziye uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan üç kişi ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Feci kazada kamyonette bulunan çok sayıda koyunun da telef olduğu belirtildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

