Son Dakika | AFAD duyurdu: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
MUŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın deprem ile ilgili aktardığı veriler şöyle:
- Büyüklük:4.1 (Mw)
- Yer:Bulanık (Muş)
- Tarih:2026-04-26
- Saat:19:48:23 TSİ
- Enlem:39.30778 N
- Boylam:42.22611 E
- Derinlik:15.56 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2026
KANDİLLİ DERİNLİĞİ 5.0 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise Muş'ta meydana gelen depremin, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriler şu şekilde:
- SIRADERE-BULANIK (MUŞ) 19:48:21 TSİ
- Büyüklük: 4.1
- Derinlik: 5.0 km
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 26, 2026
