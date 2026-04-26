AFAD, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

AFAD'ın deprem ile ilgili aktardığı veriler şöyle:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Bulanık (Muş)

Tarih:2026-04-26

Saat:19:48:23 TSİ

Enlem:39.30778 N

Boylam:42.22611 E

Derinlik:15.56 km

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise Muş'ta meydana gelen depremin, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriler şu şekilde: