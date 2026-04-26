Son Dakika | AFAD duyurdu: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Muş'un Bulanık ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

MUŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın deprem ile ilgili aktardığı veriler şöyle:

  • Büyüklük:4.1 (Mw)
  • Yer:Bulanık (Muş)
  • Tarih:2026-04-26
  • Saat:19:48:23 TSİ
  • Enlem:39.30778 N
  • Boylam:42.22611 E
  • Derinlik:15.56 km

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise Muş'ta meydana gelen depremin, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriler şu şekilde:

  • SIRADERE-BULANIK (MUŞ) 19:48:21 TSİ
  • Büyüklük: 4.1
  • Derinlik: 5.0 km

