Kayıtlara intihar olarak geçmişti: Gülistan Doku'nun arkadaşının ailesinden yeni adım

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması altı yıl sonra derinleştirilirken; 2024 yılında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ailesi de Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracaklarını açıkladı.

Tuncay Sonel Gülistan kaybolmadan önce böyle nutuk atmış! “Kadınlarımız sokaklarda rahatça dolaşabiliyor”

Rojvelat Kızmaz, Şubat 2024'te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve olay kayıtlara intihar olarak geçmişti.

ROJVELAT'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ancak Doku soruşturmasında son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Kızmaz ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yakın arkadaşı Gülistan Doku'nun dosyasında gelinen son aşama, Rojvelat'ın ölümüyle ilgili halihazırda var olan soru işaretlerine yeni şüpheler eklemiştir."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ailenin avukatlarının 27 Nisan'da Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunacağı ve aynı gün saat 14.30'da adliye önünde bir basın açıklaması yapacağı duyuruldu.