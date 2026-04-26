Kayıtlara intihar olarak geçmişti: Gülistan Doku'nun arkadaşının ailesinden yeni adım

Kayıtlara intihar olarak geçmişti: Gülistan Doku'nun arkadaşının ailesinden yeni adım
Tunceli'de altı yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında sır perdesi henüz aralanmamışken; üniversite öğrencisinin 2024 yılında hayatını kaybeden ve kayıtlara intihar olarak geçen yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ailesi de Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracaklarını açıkladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması altı yıl sonra derinleştirilirken; 2024 yılında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ailesi de Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracaklarını açıkladı.

Rojvelat Kızmaz, Şubat 2024'te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve olay kayıtlara intihar olarak geçmişti.

rojvelat-kizmaz.webp
Rojvelat Kızmaz

ROJVELAT'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ancak Doku soruşturmasında son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Kızmaz ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yakın arkadaşı Gülistan Doku'nun dosyasında gelinen son aşama, Rojvelat'ın ölümüyle ilgili halihazırda var olan soru işaretlerine yeni şüpheler eklemiştir."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ailenin avukatlarının 27 Nisan'da Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunacağı ve aynı gün saat 14.30'da adliye önünde bir basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

