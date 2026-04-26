Antalya uçağı acil iniş yaptı: Pilot hastanelik oldu
Kuzey İrlanda'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Jet2 Airlines'a ait uçak, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya'ya acil iniş yaptı. İnişin ardından hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı.
Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan Antalya'ya gitmek üzere havalanan Jet2’ye ait B737-800 tipi uçağın pilotu, dün gece sefer sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı.
GÖREVİ DİĞER PİLOT DEVRALDI
Pilotun fenalaşması üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş önceliği talebinde bulundu.
Ayrıca uçağın inişiyle birlikte sağlık ekiplerinin hazır bulundurulması istendi.
UÇAK SORUNSUZ İNİŞ YAPTI
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçak, Antalya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.
Rahatsızlanan pilot, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)