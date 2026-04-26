Antalya uçağı acil iniş yaptı: Pilot hastanelik oldu

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan Antalya'ya gitmek üzere havalanan Jet2’ye ait B737-800 tipi uçağın pilotu, dün gece sefer sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı.

GÖREVİ DİĞER PİLOT DEVRALDI

Pilotun fenalaşması üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş önceliği talebinde bulundu.

Ayrıca uçağın inişiyle birlikte sağlık ekiplerinin hazır bulundurulması istendi.

UÇAK SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçak, Antalya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Rahatsızlanan pilot, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)