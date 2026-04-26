Tuncay Sonel Gülistan kaybolmadan önce böyle nutuk atmış! “Kadınlarımız sokaklarda rahatça dolaşabiliyor”

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, son zamanlarda yaşanan gelişmeler sayesinde büyük bir ilerleme kaydedilirken soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Doku kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması açığa çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında Başsavcı Ebru Cansu neyden şüphelendiğini açıkladı

“KADINLARIMIZ SOKAKLARDA RAHATÇA DOLAŞABİLİYOR”

Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019 tarihinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Valilik’te düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı’nda yaptığı konuşma açığa çıktı. Söz konusu toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku’nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.

Sonel, toplantıda yaptığı konuşmada, “Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET EYLEMLERİN OLMAMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir’in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesini anımsatarak, “Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu’da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah” diyen Sonel, "Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” dedi.

BİRÇOK ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklanmıştı.

Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanırken Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanmıştı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)