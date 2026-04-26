Trafik magandası vatandaşın yüreğini ağzına getirdi! Deprem sanıp kaçtılar

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sokaktan geçen bir aracın çıkardığı yüksek ses, çevredeki bir kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçarken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.