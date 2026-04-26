Trafik magandası vatandaşın yüreğini ağzına getirdi! Deprem sanıp kaçtılar

Trafik magandası vatandaşın yüreğini ağzına getirdi! Deprem sanıp kaçtılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sokaktan geçen bir aracın çıkardığı yüksek ses, çevredeki bir kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçarken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede , geçtiğimiz gün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktan geçen bir hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camları titredi.

DEPREM SANIP DIŞARI KOŞTULAR!

Kahvehanenin camlarında meydana gelen titreme nedeniyle deprem olduğunu zanneden müşteriler, masa ve sandalyeleri devirerek panik içinde dışarı kaçtı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ !

Vatandaşların kahvehaneden dışarı kaçtığı anlar, kahvehanenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, deprem olduğunu sanan müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

