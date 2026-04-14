İstanbul'un göbeğinde bıçaklı maganda dehşeti! Trafikte ölüm tehditleri savurdu

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı maganda dehşeti! Trafikte ölüm tehditleri savurdu
İstanbul Maltepe'de trafikte tartıştığı kişiye bıçak çeken şahıs, "Seni doğrarım, delik deşik ederim" diyerek ölüm tehditleri savurdu. Saldırı girişimi sonrası 3 kişiye toplam 542 bin TL ceza kesildi, araçlar bağlandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde trafikte seyreden sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların sözlü atışması kısa sürede büyüdü. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte sürücülerden biri, yanında bulundurduğu bıçağı çekerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Olay anında çevrede bulunan diğer vatandaşlar, saldırganı tutarak araya girmeye çalıştı.

"ÖZÜR DİLEYECEKSİN DELİK DEŞİK EDERİM"

Çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği olayda, elinde bıçak bulunan şahsın karşı tarafa yönelik ifadeleri kayıtlara geçti. Bıçaklı sürücü, tartıştığı kişiye "Özür dileyeceksin, seni doğrarım, delik deşik ederim" diyerek açıkça ölüm tehdidinde bulundu. Çevredekilerin fiziki müdahalesiyle şahıs güçlükle engellendi.

whatsapp-image-2026-04-14-at-11-30-32-1.jpeg

YARIM MİLYON LİRAYI AŞAN PARA CEZASI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri şahısları tespit etmek için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyet birimleri, olaya karışan 3 kişiye toplamda 542 bin TL idari para cezası kesti.

EHLİYETLERE EL KONULDU, ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Kesilen idari para cezasının yanı sıra, kavgaya karışan sürücüler hakkında trafik yönünden de işlem yapıldı. Bıçaklı kavganın tarafı olan sürücülerin ehliyetlerine emniyet tarafından el konuldu. Olaya karışan araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

