Cesedi yakılan Afgan madencinin ardında hasta bir eş 2 engelli çocuk kaldı: Sözler tutulmadı

Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 3 çocuk babası Vezir Mohammad Nourtani, kaçak bir maden ocağında vagonların arasında sıkışarak hayatını kaybetmiş, ocak sahipleri yetkililere durumu bildirmek yerine Nourtani’nin cesedini yakarak delilleri örtmeye çalışmıştı.

Nourtani'nin ölümüne ilişkin video çeken 2 iş arkadaşının organ satışında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü iddiaları da akıllarda kalırken Nourtani'nin ailesinin durumu ortaya çıktı. Maddi olarak zorlanan ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nourtani ailesinin mücadelesini eşi Qamer Gül Nourtani anlattı.

CESEDİ YAKILAN AFGAN MADENCİNİN ARDINDA HASTA BİR EŞ 2 ENGELLİ ÇOCUK KALDI

İlke TV’den Ercüment Akdeniz’e konuşan 40 yaşındaki Qamer Gül Nourtani, eşinin vefatından sonra tüm sorumluluğun üzerine kaldığını ifade etti.

Nourtani, 15 yaşındaki oğlu Ali Reza’nın işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olduğunu, büyük oğlu Seyed Mohammed’in ise İran’da yaşadıkları dönemde geçirdiği bir kaza ve sonrasındaki tıbbi ihmal nedeniyle bacağını kaybettiğini anlattı.

Türkiye’ye sınır dışı edilme korkusuyla sığındıklarını ancak eşinin ölümünden sonra yaptıkları uluslararası koruma talebinin reddedildiğini belirten acılı eş, "Kimliklerimiz iptal olduğu için hastaneye gidemiyoruz. Çocuklarımın ve benim sağlığım kötüye gidiyor, saçlarım dökülmeye başladı, yaşlandım" diyerek yaşadıkları dramı dile getirdi.

SÖZLER TUTULMADI

Nourtani ailesinin yaşam mücadelesinde ekonomik imkansızlıklar ve tutulmayan sözler verdikleri mücadeleyi daha da zorlaştırmış. Eşinin ölümünden sonra Vali tarafından verilen "işitme cihazı" sözünün Ali Reza için yerine getirildiğini ancak büyük oğlu Seyed için gereken bacak protezine "deport" durumunda oldukları gerekçesiyle ulaşılamadığını belirten Qamer Gül Nourtani, ev sahibiyle de sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Afgan madenciyi diri diri yakanlar 1 ay sonra serbest!

6 bin lira olan ev kirasının bu yıl artacağını ve ev sahibinin parke hasarları için 10-15 bin lira ek masraf çıkardığını belirten Nourtani, düzensiz işlerde günlük bin 100 lira yevmiye ile bulaşıkçılık ve temizlik yaparak evi geçindirmeye çalışıyor.

Anne Nourtani Kızılay’ın altı ay öncesine kadar verdiği pirinç, yağ ve salça gibi erzak yardımlarının kesildiğini, kurumun artık sadece öğlenleri sıcak yemek sağladığını ifade etti. Kışın sadece bir çuval kömür yardımı aldıklarını, devamı gelmeyince elektrik sobası kullanmak zorunda kaldıklarını ve 3 bin liralık faturayı ödemekte büyük zorluk çektiklerini söyledi.

Diri diri yakılan Afgan madenci cinayetinde korkunç iddia

Hakkında çıkan "yardım istemiyor" haberlerini yalanlayan Nourtani, desteğe muhtaç olduklarını vurguladı. Eşinin mezarını kendi imkanlarıyla yaptırdığını belirten Qamer Gül, "Türkiye’den destek veren insanlar bir gün iki gün verebilirler, sonra kendi hayatlarına döndüler. Biz ise burada sessizce yok oluyoruz" dedi.

24 yıllık evliliği boyunca eşinden hiçbir kötülük görmediğini anlatan kadın, çocuklarının geleceği için yardım beklediğini söyledi.