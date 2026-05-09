Gülsüm Elvan’dan Anneler Günü’nde Berkin için mektup: 'Hangi annelerin günü?'
Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan, her Anneler Günü’nde olduğu gibi bu yıl da annesi tarafından özlem ve acıyla anılıyor.
Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı! Berkin Elvan’sız 12 yıl
Evrensel'de yer alan habere göre; olayın ardından uzun süre komada kalan Elvan, vurulduğunda 14 yaşındaydı. Ölümü Türkiye’de ve dünyada geniş yankı uyandırmış, farklı şehirlerde protestolar düzenlenmişti. Yargı sürecinde polis memuru Fatih Dalgalı hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, ancak tutuklama talepleri reddedilmişti.
ANNE ELVAN'DAN MEKTUP
Her yıl Anneler Günü, Elvan ailesi için yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir kaybın hatırlatıldığı bir gün olarak geçiyor. Anne Gülsüm Elvan Berkin için bir mektup kaleme aldı. Anne Elvan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:
“Berkin’im, yine mayıs, yine bir Anneler Günü yavrum. Seni benden alalı tam 12 yıl oldu. Sensiz bir Anneler Günü daha yavrum... Sensiz öyle canım yanıyor ki anlatamam.
Seni o kadar özlüyorum ki anlatamam yavrum. Hani bizim hayallerimiz vardı Berkin’im, ben hangisini yazayım şimdi, ne diyeyim?
Seni benden koparalı tam 12 yıl... O kadar acı ki sesini duymayalı, gülüşünü...
Yavrum, hani “Anneler Günü kutlu olsun” diyorlar ya; bazen düşünüyorum, hangi Anneler Günü’nü kutluyorlar? O kadar evlatsız kalan anneler var ki, o kadar katledilen çocuklar var ki... Hangisini söyleyelim?
Ancak bunu söyleyebilirim: Hani diyorlar ki “Cennet annelerin ayakları altında”; ben cennetlik falan istemiyorum, ben seni, çocuğumu istiyorum.
Seni benden alan seni bana versin. Seni istiyorum.”