Gülsüm Elvan’dan Anneler Günü’nde Berkin için mektup: 'Hangi annelerin günü?'

Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan, her Anneler Günü’nde olduğu gibi bu yıl da annesi tarafından özlem ve acıyla anılıyor.

Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı! Berkin Elvan’sız 12 yıl

Evrensel'de yer alan habere göre; olayın ardından uzun süre komada kalan Elvan, vurulduğunda 14 yaşındaydı. Ölümü Türkiye’de ve dünyada geniş yankı uyandırmış, farklı şehirlerde protestolar düzenlenmişti. Yargı sürecinde polis memuru Fatih Dalgalı hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, ancak tutuklama talepleri reddedilmişti.

ANNE ELVAN'DAN MEKTUP

Her yıl Anneler Günü, Elvan ailesi için yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir kaybın hatırlatıldığı bir gün olarak geçiyor. Anne Gülsüm Elvan Berkin için bir mektup kaleme aldı. Anne Elvan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: