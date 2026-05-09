Antalya'ya tatile gelen ABD'li turist hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Antalya’ya tatil için gelen ABD’li turist Zacharia Hussein Diriye, 35 metrelik falezlerden düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’da saat 11.00 sıralarında Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerde üzücü bir olay yaşandı. ABD vatandaşı Zacharia Hussein Diriye, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 35 metrelik falezlerden düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara çarparak denize düşen Diriye’yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne getirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 29 yaşındaki Zacharia Hussein Diriye’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine yat limanına cinayet büro amirliği, suç araştırma ve önleme büro ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Diriye’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Zacharia Hussein Diriye’nin 1 Mayıs’tan bu yana Antalya’da bir otelde konakladığı tespit edilirken, ekipler olayın meydana geldiği bölgede eşofman üstü, telefon ve cüzdanını buldu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

