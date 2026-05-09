Burcu Köksal ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Burcu Köksal ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Yayınlanma:
CHP'den istifa edip AKP rozeti takacağı konuşulan Burcu Köksal ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olarak kalması gerektiğini söyledim." dedi.

CHP'den istifa süreci ve AKP'ye geçeceği yönündeki iddialarla siyaset gündemine oturan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Sosyal medyadaki "randevu" tartışmalarının ardından netleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun Köksal’a izleyeceği yol haritası hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

BURCU KÖKSAL İLE GÖRÜŞEN KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dayandırdığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal’ı bizzat arayarak istifa konusunu ele aldı. Görüşmede Köksal’ın istifasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu’na, Köksal’ın "Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı" yanıtını verdiği belirtildi.

burcu-koksal-ile-gorusen-kilicdaroglundan-aciklama-2.jpg

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, Köksal’ın kararını anladığını ancak AKP’ye geçmesi yerine belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmesinin daha uygun olacağını ifade ettiği aktarıldı.

burcu-koksal-ile-gorusen-kilicdaroglundan-aciklama-3.jpg

Görüşmenin detaylarına ilişkin OdaTV’ye de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütünlüğünü koruma vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bir arada kalması, güçlü olması ülkemiz için çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Burcu hanıma CHP üyesi olarak kalması gerektiğini söyledim. Eğer bunu yapmak istemiyorsa, başka bir partiye geçeceğine, en azından bağımsız kalması gerektiği yönündeki görüşümü aktardım."

Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındıAfyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, istifa eden belediye başkanının başka bir partiye katılmasına karşı "bağımsızlık" formülünü önerdiğini tescilledi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Vadide bitkin bulunan dev kuşu vatandaşlar kurtardı: Kanat ​​​​​​​açıklığı 2 metre 10 santimetre
Vadide bitkin bulunan dev kuşu vatandaşlar kurtardı: Kanat ​​​​​​​açıklığı 2 metre 10 santimetre
8 milyon dal çiçek Anneler Günü için kamyonlarla yola çıktı: Tek demeti bin 500 liraya alıcı buluyor
8 milyon dal çiçek Anneler Günü için kamyonlarla yola çıktı: Tek demeti bin 500 liraya alıcı buluyor