Burcu Köksal ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'den istifa süreci ve AKP'ye geçeceği yönündeki iddialarla siyaset gündemine oturan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Sosyal medyadaki "randevu" tartışmalarının ardından netleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun Köksal’a izleyeceği yol haritası hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

BURCU KÖKSAL İLE GÖRÜŞEN KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dayandırdığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal’ı bizzat arayarak istifa konusunu ele aldı. Görüşmede Köksal’ın istifasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu’na, Köksal’ın "Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı" yanıtını verdiği belirtildi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, Köksal’ın kararını anladığını ancak AKP’ye geçmesi yerine belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmesinin daha uygun olacağını ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin OdaTV’ye de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütünlüğünü koruma vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bir arada kalması, güçlü olması ülkemiz için çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Burcu hanıma CHP üyesi olarak kalması gerektiğini söyledim. Eğer bunu yapmak istemiyorsa, başka bir partiye geçeceğine, en azından bağımsız kalması gerektiği yönündeki görüşümü aktardım."

Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, istifa eden belediye başkanının başka bir partiye katılmasına karşı "bağımsızlık" formülünü önerdiğini tescilledi