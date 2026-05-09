Vadide bitkin bulunan dev kuşu vatandaşlar kurtardı: Kanat ​​​​​​​açıklığı 2 metre 10 santimetre

Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Vadisi'nde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan bozkır kartalı, 4 gündür antibiyotik tedavisi görüyor. Veteriner Hekim Can Berk Düzün, 3 kilogramlık kartalın sağlık durumunun olumlu seyrettiğini ve günde yarım kilogram et tükettiğini belirtti. Tedavinin ardından GPS takılarak doğaya salınacak.

KANAT AÇIKLIĞI 2 METRE 10 SANTİMETRE

Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki bozkır kartalını vatandaşlar 5 Mayıs'ta Macahel Vadisi'nde bitkin halde bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Veteriner kliniğine getirilen kartalın vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Veteriner Hekim Can Berk Düzün, kartala 4 gündür antibiyotik tedavisi uygulandığını ve sağlık durumunun olumlu seyrettiğini söyledi. Düzün, kartalın beslenmesinin normale döndüğünü ve günde yaklaşık yarım kilogram et tükettiğini aktardı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından kartala GPS cihazı takılarak doğaya salınacak.

ASIL YURDU İÇ ANADOLU, ARTVİN'DE ENDER RASTLANIYOR

Düzün, bozkır kartalının daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde görülen bir tür olduğunu ancak Artvin'in zengin doğal yaşamı sayesinde bölgede de rastlanabildiğini belirtti.

Düzün, Artvin'de yaban kuş türleri arasında şahin popülasyonunun daha yoğun olduğuna dikkat çekerek puhu kuşu, kaya kartalı ve sakallı akbaba gibi ender türlerin de bölgede yaşadığını aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

