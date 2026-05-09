Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Vadisi'nde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan bozkır kartalı, enfeksiyon tedavisinin ardından GPS takılarak doğaya salınacak.

KANAT AÇIKLIĞI 2 METRE 10 SANTİMETRE

Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki bozkır kartalını vatandaşlar 5 Mayıs'ta Macahel Vadisi'nde bitkin halde bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Veteriner kliniğine getirilen kartalın vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Veteriner Hekim Can Berk Düzün, kartala 4 gündür antibiyotik tedavisi uygulandığını ve sağlık durumunun olumlu seyrettiğini söyledi. Düzün, kartalın beslenmesinin normale döndüğünü ve günde yaklaşık yarım kilogram et tükettiğini aktardı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından kartala GPS cihazı takılarak doğaya salınacak.

ASIL YURDU İÇ ANADOLU, ARTVİN'DE ENDER RASTLANIYOR

Düzün, bozkır kartalının daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde görülen bir tür olduğunu ancak Artvin'in zengin doğal yaşamı sayesinde bölgede de rastlanabildiğini belirtti.

Düzün, Artvin'de yaban kuş türleri arasında şahin popülasyonunun daha yoğun olduğuna dikkat çekerek puhu kuşu, kaya kartalı ve sakallı akbaba gibi ender türlerin de bölgede yaşadığını aktardı.

