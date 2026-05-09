DEM Parti'den 'süreçte tıkanıklık var' açıklaması! "Aşmak için çabalıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı sürecinde PKK’nın silah bırakmasına yönelik yürütülen çalışmalarda bazı tıkanıklıklar yaşandığını ifade etti. Kars’ta konuşan Hatimoğulları, barış inancının zayıflamaması için devletin ve iktidarın somut adımlar atmadığını ifade ederek, mevcut engelleri aşmak için özellikle kadınlar olarak yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kars’ta partisinin düzenlediği "Barış ve Demokratik Toplum İçin Kadın Buluşması" programına katıldı. Hatimoğulları, sürece dair eleştirilerde bulunurken iktidarı somut adım atmamakla suçladı.

Hatimoğulları, gelinen noktada süreçte "tıkanıklıkların" var olduğunu ifade ederek "aşmaya çabaladıklarını" söyledi.

"SÜREÇTE TIKANIKLIK VAR"

Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve feshine ilişkin yürütülen görüşmelerde gelinen noktayı "Süreçte bazı tıkanıklıklar söz konusu, doğrudur" sözleriyle değerlendirdi. Sürecin uzamasının olumlu sonuç beklentisini zayıflattığına dikkat çeken Hatimoğulları, bu durumun temel nedeni olarak devlet ve iktidarın henüz somut adımlar atmamasını gösterdi.

Toplumsal desteğin yüksek olduğunu ancak "savaş lobileri" dışında kalan kesimlerin barış talebine karşın idari hamlelerin gelmediğini savunan Hatimoğulları, somut adım eksikliğinin barışa olan inancı zayıflattığını söyledi.

"Kim der ki; 'Hayır, barış olmasın, savaş devam etsin? Kim der ki; 'Yaşam olmasın ölüm olsun' Hiç kimse bunu söylemez. Tabii ki savaş lobilerini ayırarak bunu söylüyorum. Ama devlet ve iktidar, hala somut adımlar atmadı. Somut adım atmadığı için barış bu kadar istendiği halde, barışa olan inanç ne yazık ki biraz zayıflamış durumdadır."

AŞMAK İÇİN ÇABALIYORUZ

Yaşanan tıkanıklıkları aşmak için kadınlar başta olmak üzere özel bir gayret içinde olduklarını belirten Hatimoğulları, 50 yıldır devam eden çatışmaların bitirilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Hatimoğulları, "Biz kadınlar çektiğimiz acıların artık son bulmasını istiyoruz. Akan kanın durmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak, barışın inşası için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kars’taki farklı inanç ve etnik grupların bir arada yaşama kültürünü örnek gösteren Hatimoğulları, hiçbir annenin acısının yarıştırılamayacağını, ancak çözüme bu acıları anlayarak ulaşılabileceğini dile getirdi. Barış inancını güçlendirmek adına bu tür buluşmaları artıracaklarını belirten Hatimoğulları, toplumsal barış umudunu büyütmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

