Erdoğan'dan süreç için 'geriye dönüş yoktur' açıklaması! Bahçeli'den sonra gözler ondaydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İmralı Süreci kapsamında Öcalan’a “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” statüsü önerisinin ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik süreç açıklama geldi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline giden yolun mihmandarı aynı şekilde Cumhur İttifakı'dır...Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır" dedi.

Son Dakika | Bahçeli Öcalan'ın statüsü için isim önerdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2026’daki konuşmasında, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, süreci Türkiye ve bölge ülkeleri açısından “büyük bir vizyon” olarak tanımladı. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek, huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır” dedi.

Sürecin siyasi merkezine Cumhur İttifakı’nı işaret eden Erdoğan, “Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasının devamında, “Terörsüz Türkiye menziline giden yolun mihmandarı aynı şekilde Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir” diye konuştu.

Erdoğan, hedefe ulaşmak için klasik yaklaşımların yeterli olmayacağını belirtti. Erdoğan, “Bu hedefe ezber kalıplarla değil, basiretli, cesaretli, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı öz güvenli yaklaşım ile kararlı adımlarla varılabilir” dedi.

Türkiye’nin terörden kurtulma iradesi ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye devleti ve milletiyle yaklaşık yarım asırlık başarılı mücadelesinin ardından terörden kurtulma iradesini ortaya koymuş, terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

"GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR"

Erdoğan, konuşmasında şehit yakınları ve gazilerin fedakârlıklarına da vurgu yaptı. Erdoğan, “Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası, kutlu emaneti vardır” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iradenin temelinde vatan sağ olsun diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Bu iradenin temelinde şehit eşleri, şehit çocukları, şehit yakınlarımız vardır.”

Gazilerin fedakârlıklarını da anan Erdoğan, sürecin devam edeceğini belirterek, “Gazilerimizin fedakarlıkları vardır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda kardeşlik ve huzur vurgusu yaptı. Erdoğan, “Muhabbet iklimini çok sağlam bir şekilde tesis edip, kardeşlik bilincini güçlendirerek, husumet duvarlarını tek tek yıkıp, fitnelerin kökünü kurutarak, terörün kanlı ve karanlık gölgesini sebepleriyle birlikte bu toprakların üstünden tamamen kaldırarak, aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız. İnşallah hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP GENEL Başkanı Devlet Bahçeli, son MHP Grup Toplantısı'nda PKK'nın lideri Öcalan hakkında başlayan 'statü' tartışmasına ilişkin şunları ifade etmişti: