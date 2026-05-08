Görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı! Zeydan Karalar'dan ilk tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a verilen görevden uzaklaştırma kararı iki ay daha uzatıldı. Karalar karara tepki gösterdi. CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı için Balıkesir’de bulunan Karalar, kararın yalnızca kendisini değil, Adana halkını da etkilediğini söyledi.

Zeydan Karalar göreve geri dönecek mi? Valilik mahkemeye yazı yazdı

Görevden uzaklaştırma sürecinin tutukluluğa bağlı olduğunu ifade eden Karalar, tahliye edilmesine karşın görevine dönememesine tepki gösterdi.

Karalar, “Türkiye’de ilginç şeyler oluyor, izliyoruz. Anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım. Bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırmanın iki ay daha uzatıldığına dair belediyeye bir tebligat gelmiş, ben daha görmedim. Ben de çok anlam veremiyorum. Bu Zeydan Karalar’ı cezalandırmak değil ki bu Adana’yı cezalandırmak. Önemli işler yapılıyor, başlamış önemli işler, taahhütlerimiz var. 600 bine yakın verdiği insanın oy var biz de şaşırıyoruz, endişeyle izliyoruz, anlam da veremiyoruz. Hep 'millet iradesi önemli' diyen siyasal iktidar bunu yapıyor. Ne kadar önemli millet iradesi onlara göre bu da tartışmalı” dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yargılanan 7 CHP’li belediye başkanı arasında yer alan Karalar, Şubat 2026’da tahliye edilmişti. Ancak tahliyesinin ardından görevine dönüş süreciyle ilgili henüz resmi bir adım atılmadığı ifade edildi.