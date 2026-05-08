Görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı! Zeydan Karalar'dan ilk tepki

Görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı! Zeydan Karalar'dan ilk tepki
Yayınlanma:
Zeydan Karalar, görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatılmasına tepki gösterdi. Tahliye edilmesine karşın görevine iade edilmemesini eleştiren Karalar, kararın yalnızca kendisini değil Adana halkını da mağdur ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a verilen görevden uzaklaştırma kararı iki ay daha uzatıldı. Karalar karara tepki gösterdi. CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı için Balıkesir’de bulunan Karalar, kararın yalnızca kendisini değil, Adana halkını da etkilediğini söyledi.

Zeydan Karalar göreve geri dönecek mi? Valilik mahkemeye yazı yazdıZeydan Karalar göreve geri dönecek mi? Valilik mahkemeye yazı yazdı

Görevden uzaklaştırma sürecinin tutukluluğa bağlı olduğunu ifade eden Karalar, tahliye edilmesine karşın görevine dönememesine tepki gösterdi.

Karalar, “Türkiye’de ilginç şeyler oluyor, izliyoruz. Anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım. Bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırmanın iki ay daha uzatıldığına dair belediyeye bir tebligat gelmiş, ben daha görmedim. Ben de çok anlam veremiyorum. Bu Zeydan Karalar’ı cezalandırmak değil ki bu Adana’yı cezalandırmak. Önemli işler yapılıyor, başlamış önemli işler, taahhütlerimiz var. 600 bine yakın verdiği insanın oy var biz de şaşırıyoruz, endişeyle izliyoruz, anlam da veremiyoruz. Hep 'millet iradesi önemli' diyen siyasal iktidar bunu yapıyor. Ne kadar önemli millet iradesi onlara göre bu da tartışmalı” dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yargılanan 7 CHP’li belediye başkanı arasında yer alan Karalar, Şubat 2026’da tahliye edilmişti. Ancak tahliyesinin ardından görevine dönüş süreciyle ilgili henüz resmi bir adım atılmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
Muhittin Böcek’ten mahkemede sert savunma: “Her türlü alçaklığı yaptılar”
Muhittin Böcek’ten mahkemede sert savunma: “Her türlü alçaklığı yaptılar”
CHP'den tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaret
CHP'den tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaret