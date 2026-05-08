Yandaşların hayalleri suya düştü! İBB davasında Gülibrahimoğlu'nun dilekçesi sahte çıktı

İBB Davası’nda yargılanan Murat Gülibrahimoğlu hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan “Cebeci dosyası kapsamında itirafçı olmak istedi” iddiası yalan çıktı.

Fuat Uğur, Emre Erciş, Zafer ve Hasan Basri Akdemir gibi iktidar medyasına yakın isimlerin paylaştığı belgede, Gülibrahimoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ile Cebeci dosyasında adı geçen kişileri suçladığı öne sürüldü.

Gülibrahimoğlu’nun avukatı Abdullah Kaya ise İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, söz konusu belgenin müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında hazırlandığını, dilekçede yer alan yetki belgesinin de sahte olduğunu açıkladı.

TAKLİT İMZA İLE İTİRAFÇI BELGESİ HAZIRLAMIŞLAR

Avukat Kaya, dilekçede sosyal medyada paylaşılan belgenin 26 Mayıs 2025 tarihli olduğunu belirtti. Belgenin Avukat Buğra Doğutepe tarafından soruşturma savcılığına sunulduğunu ifade eden Kaya, ekindeki yetki belgesinde kendi adına taklit imza atıldığını söyledi.

Kaya, dilekçesinde şu ifadeyi kullandı:

“Müvekkil asilin bilgisi dışında suç nitelikli eylemlerle sahtecilik yapılarak Soruşturma Savcılığına verilen bu dilekçede tutuklanmama güvencesi talep edildiği ve icbar suretiyle irtikap kapsamında beyanda bulunacağı şeklinde tamamen gerçek dışı ve yalan nitelikli taleplere yer verildiği görülmüştür.”

Avukat Abdullah Kaya, Murat Gülibrahimoğlu’nun tarafı olduğu başka bir dosyadan fotokopi alınması için Avukat Buğra Doğutepe’ye yetki belgesi düzenlediğini belirtti. Kaya’ya göre, bu orijinal belgeden yeni bir belge türetildi ve altına taklit imza atıldı.

AÇIK AÇIK KORSAN DİLEKÇE DENİLDİ

Kaya, bu yolla hazırlanan belgenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili dosyasına sunulduğunu ifade etti. Dilekçede, bu işlem “korsan nitelikli dilekçe” olarak tanımlandı.

O AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kaya, Avukat Buğra Doğutepe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunduklarını da bildirdi. Suç duyurusunun da kayda geçtiği belirtildi.

ALTINI BASA BASA İFADE ETTİ: YALAN VE KURGU NİTELİKLİ

Dilekçede, dosyaya sunulan 26 Mayıs 2025 tarihli dilekçenin Gülibrahimoğlu açısından bağlayıcı olmadığı savunuldu. Kaya, söz konusu dilekçenin içeriğinin “yalan ve kurgu nitelikli” olduğunu belirtti.

Kaya, “Suç nitelikli eylemlerle müvekkilin bilgisi ve rızası dışında korsan olarak dosyaya sunulan 26.05.2025 tarihli dilekçe içeriği yalan ve kurgu nitelikli olup kabulümüz değildir” dedi.

Avukat Abdullah Kaya, dilekçede Murat Gülibrahimoğlu hakkındaki suçlamalara da yanıt verdi. Kaya, Gülibrahimoğlu’nun İBB ile ticari ilişkisinin 2015 yılında başladığını ve bu ilişkinin mevzuata uygun olduğunu savundu.

Cebeci Maden Sahası’ndaki faaliyetlerin de yasal izin ve kontrollerle yürütüldüğünü belirten Kaya, sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MAPEG, İstanbul Valiliği, Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi’nin resmî kayıtlarıyla sabit olduğunu ifade etti.

Kaya, dilekçesinde “Tüm bu faaliyetler MAPEG olur yazıları, kontrol tutanakları, yazışmalar ile Cebeci Maden Sahasını yasal düzenlemeyle yöneten İstanbul Valiliği'nin düzenli ve periyodik toplantı tutanakları, resmi yazışmalar ve protokollerle sabit olup yapılacak yargılama sonunda atfi cürüm nitelikli suçlamalardan beraat edeceğine inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

DOSYADAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Avukat Abdullah Kaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 26 Mayıs 2025 tarihli dilekçenin dosyadan çıkarılmasını talep etti. Kaya, başvuruda, dilekçenin Murat Gülibrahimoğlu’nun bilgisi ve rızası dışında sunulduğunu, ekindeki yetki belgesinin de sahte olduğunu belirtti.

Dilekçe, 8 Mayıs 2026 tarihini taşıyor. Başvuruda, “Sanık Murat Gülibrahimoğlu Vekili Av. Abdullah Kaya” imzası yer aldı.