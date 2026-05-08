Bilal Erdoğan: Babam genelevden oy istedi bunun ötesi var mı?

Bilal Erdoğan, AKP’nin Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, parti kadrolarının “insan kazanma” anlayışını yeniden hatırlaması gerektiğini vurguladı; konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1989’da genelevden oy istediğini hatırlattı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, AKP kadrolarının “insanları kazanma” yaklaşımını yeniden hatırlaması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, partililere hitaben yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1989 yılında genelevden oy istedi, arkadaşlar. Bunun daha ötesi var mı?” dedi.

Söz konusu konuşma, geçtiğimiz ay AKP Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı’nda yapıldı. Konuşmanın ilgili bölümü ise 7 Mayıs’ta X platformunda “Bilal Erdoğan Fan Page” adlı hesap tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"1989 YILINDA GENELEVDEN OY İSTEDİ"

Bilal Erdoğan konuşmasında, AKP'nin siyaset yapma anlayışını sadece kendi tabanıyla sınırlamaması gerektiğini, farklı kesimlere ulaşarak “kazanma nosyonunun” yeniden hatırlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bilal Erdoğan, “AK Parti kadroları olarak yeniden insanları kazanmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1989 yılında genelevden oy istedi, arkadaşlar. Bunun daha ötesi var mı? Kimin arkasında siyaset yaptığımızı hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

