Son Dakika | CHP'den Afyonkarahisar'da Burcu Köksal'a tepki mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ile partililer, AKP'ye geçeceği iddia edilen ve CHP'li üst düzey yöneticilerin telefonlarını açmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki amacıyla belediye binası önünde bir araya geldi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingte, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, Kösal'a "İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın?" diyerek tepki gösterdi.

"Bu halk seni halkın iradesine sahip çık diye mi seçti? Bu halk seni halkın iradesine sahip çık diye mi seçti, yoksa günü geldiğinde AKP’ye teslim ol diye mi seçti? Çık milletin karşısına ve açıkla. Sana ne vaat edildi? Hangi koltuğu gösterdiler? Hangi makamı teklif ettiler? Hangi kapıları açacaklarını söylediler?" diyen Karadeniz, Köksal'a şöyle tepki gösterdi:

"Yok eğer orada bir tehdit varsa, bir baskı varsa, bir şantaj varsa onu da çık açıkla. Bu millet karanlık pazarlıkları bilmek zorunda. Bu millet iradesinin hangi masalarda konuşulduğunu bilmek zorunda. Burada mesele bir kişi değildir, burada mesele Afyonkarahisar halkının onurudur. Burada mesele sandığın namusudur.

Değerli hemşerilerim; bu millet yıllardır ekonomik kriz altında eziliyor. Gençler işsiz, emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş, çiftçi tarlasını ekemez hale gelmiş, esnaf kepenk kapatıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimiz 47 yıl sonra Türkiye’de birinci parti olması halkın değişim arzusunun somut bir zaferidir. Ancak bu tarihi başarının ardından halktan alınan yetkiyle iktidar kapısında çözüm aramak o büyük zaferi kazanan seçmenin iradesine açık bir darbedir.

Bazı gazetelerde verdiğiniz demeçlerde 'Cumhuriyet Halk Partisi’yle savaşmaktan yoruldum' dediğiniz iddia ediliyor. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz seni her koşulda desteklemişken sormak gerekiyor: Sen Cumhuriyet Halk Partisi’yle hangi savaşı verdin de yoruldun? Bu halkın oyunu kimse çalamaz, bu halkın iradesini kimse saraya taşıyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada. Bizler bir kişinin peşinden değil halkın iradesinin peşinden gidenleriz. Bizler makamların değil milletin tarafındayız.

Birileri belediyeleri transfer edilecek bir şirket zannedebilir, birileri halkın oyunu çantada keklik sanabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar örgütü buna asla izin vermeyecektir. Afyon sahipsiz değildir, bu halk çaresiz değildir, bu örgüt asla diz çökmez. Buradan son kez çağrı yapıyoruz: Eğer gerçekten halkın iradesine saygın varsa çık ve açık konuş. Kapalı kapılar ardında ne konuşulduysa anlat, bu millete doğruları söyle. Çünkü suskunluk bazen ihanetten daha da ağırdır.

Bugün yaşananlara bakınca insan ister istemez geçmişte söylenen o sözleri hatırlıyor. Yıllarca bu meydanlarda ne dediniz? 'Ben köküne kadar CHP’liyim' denilmedi mi? 'Beni kapıdan kovarlarsa bacadan girerim' demediniz mi? 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferiyim' demediniz mi? 'Ölürüm de davamdan vazgeçmem' demediniz mi? Peki şimdi ne değişti? O gün alkışlarla söylenen sözler bugün neden unutuldu? O gün bu partinin emek veren insanların omuzlarında yükselirken edilen yeminler bugün neden hatırlanmıyor?

Bir örgütün gecesini gündüzüne katan insanlar bugün ne hissediyor biliyor musun? Köy köy, mahalle mahalle gezen kadınlar, ev ev dolaşan gençler, yağmurda karda bayrak taşıyan partililer, hakarete uğrayan, tehdit edilen, yine de 'Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak' diyen insanlar bugün size ne soruyor biliyor musun? 'Biz size inanmıştık' diyorlar, 'Biz sizi bu mücadelede samimi sanmıştık' diyorlar.

Şimdi buradan soruyorum; madem bu kadar bağlıydın bugün neden sessizsin? Madem bu kadar inanıyordun bugün neden başka kapılardan medet umuyorsun? Madem kapıdan kovsalar bacadan girerim diyordun, şimdi seni saray kapısına mı değiştirdi? Hangi güç, hangi teklif seçmenine sırtını dönmesini normal hale getirir?

Değerli hemşerilerim; siyasette fikir ayrılığı olur, tartışma olur, kırgınlık olur ama insan en çok kendi söylediği sözlerin altında ezilir. Çünkü bu millet unutmaz, bu örgüt unutmaz, bu meydanlar asla unutmaz. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi kişilere göre yön değiştiren bir parti değildir. Bu parti Atatürk’ün partisidir, bu parti mücadele partisidir, bu parti bedel ödeyenlerin partisidir, bu parti günü geldiğinde makamı değil onuru seçeceklerin partisidir. Biz buradayız, Cumhuriyet Halk Partisi burada, örgüt burada, halk burada. Son nefesimize kadar milletin iradesini savunacağız.

Son olarak, zamanında Burcu Köksal, Mehmet Ali Çelebi için şu sözleri söylemişti, hatırlayanlarınız vardır: 'Sen FETÖ’yle yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün Atatürk’ün askeriyim diyordun, bugün Atatürk’e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden Fesli Kadir’in yol arkadaşlığının yolunu seçtin.'

Burcu Köksal, sen de FETÖ ile yol arkadaşlığı yapanların, Atatürk düşmanlarıyla aynı çizgide yürüyenlerin yanında saf tuttuğunda bu sözlerin sana da söylenebilecek olmasından hiç mi çekinmiyorsun? Bizler ne korkacağız, ne susacağız, ne de bu şehrin iradesini birilerine teslim edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Teşekkür ediyorum."