Erdoğan 'Irkçı' dediği Burcu Köksal'a AKP rozetini bizzat takacak mı? Neler demiş neler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceğini kesinleşmesi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2024’te kendisi için söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.

Köksal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarım saatten fazla görüştüğünü belirterek AKP’ye geçeceğini açıkladı.

Köksal’ın rozetinin, AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Erdoğan tarafından takılacağı öne sürüldü.

Köksal’ın AKP’ye geçiş kararı, Erdoğan’ın 2024'te yaptığı bir konuşmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Köksal, seçim döneminde “Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” demişti. Bu sözlere tepki gösteren Erdoğan, Köksal’ı hedef alarak sert ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan, o dönem yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elinden tutmanın, nerede bir sorun varsa onu çözmenin gayretinde olduk. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi, siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartta hizmet aldı. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin, herkesi bağrımıza bastık.

Ancak, 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda, solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı, kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar.”