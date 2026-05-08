Fatih Erbakan adaylık kararını duyurdu: İkinci turda destekleyebileceği ismi açıkladı!

Türkiye siyasetinde erken seçim ve olası cumhurbaşkanı adayları tartışılmaya devam ederken, YRP Fatih Erbakan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erbakan, gazeteci Nagehan Alçı’nın YouTube kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarından muhalefetin olası cumhurbaşkanı adaylarına kadar birçok konuda değerlendirme yapan Erbakan, özellikle seçim sürecine ilişkin ifadeleriyle öne çıktı.

Röportajda hem iktidarın siyasi stratejilerine dair iddialarını paylaşan hem de muhalefet cephesindeki olası senaryoları değerlendiren Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı. Ayrıca ikinci tur senaryosunda Mansur Yavaş’a destek verebileceklerini belirtti.

Fatih Erbakan Cumhur'a kapıları kapattı: "Bir daha yanılmanın manası yok"

“KONTROLLÜ SEÇİM” İDDİASINI YİNELEDİ

Daha önce de dile getirdiği “kontrollü seçim” iddiasını tekrar gündeme taşıyan Erbakan, iktidarın seçim sürecini kendi lehine şekillendirmeye çalıştığını savundu. Sağ seçmenin belirli adaylar etrafında birleşebileceğini ifade eden Erbakan, özellikle Mansur Yavaş’ın bu noktada öne çıkabileceğini söyledi.

İMAMOĞLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçlere değinen Erbakan, yaşanan gelişmelerin cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından etkili olduğunu öne sürdü.

Erbakan, “Sayın İmamoğlu zaten şu anda içeride bulunuyor, tutuklu bulunuyor ve yargılaması devam ediyor. Aynı zamanda diplomasıyla ilgili de problemler oldu ve aday olmasının aslında önü bir anlamda kesilmiş oldu” dedi.

İmamoğlu’nun kamuoyu araştırmalarında güçlü bir profil çizdiğini belirten Erbakan, yaşanan sürecin siyasi etkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

“MANSUR YAVAŞ İÇİN DE HAZIRLIK VAR”

Röportajda Mansur Yavaş hakkında da konuşan Erbakan, benzer bir sürecin Yavaş için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.

Alçı’nın “Sizce Mansur Yavaş’la ilgili bir hazırlık mı var?” sorusuna Erbakan, “Hazırlık bence var diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Erbakan, “Anketlerde kim Tayyip Bey’in karşısında bir başarı elde edebilme ihtimali gösterirse bununla ilgili hazırlıkları yapıyorlar” diyerek Yavaş’ın da siyasetin dışına itilmek istendiğini savundu.

CHP’YE İLİŞKİN SENARYOLAR

Erbakan, röportajda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisindeki dengeler hakkında da konuştu. İktidarın, CHP yönetiminin yeniden Kılıçdaroğlu’na geçebileceği bir tablo üzerinde hesap yaptığını ileri sürdü.

Bu kapsamda, “Butlan davasıyla CHP’yi tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu yönetimine vermek ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak karşılarına çıkacağı bir senaryo” üzerinde durulduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının iktidar açısından avantajlı görülebileceğini söyleyen Erbakan, bunun “kazanamayacak bir rakiple gidilecek kontrollü bir seçim” anlamına gelebileceğini belirtti.

“CHP’NİN BÖLÜNMESİ HEDEFLENİYOR”

Erbakan, CHP içinde olası bir ayrışma ihtimaline de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması halinde parti içinde yeni bir tartışma yaşanabileceğini öne süren Erbakan, bunun Özgür Özel’in farklı bir adaylık sürecine yönelmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Erbakan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimini devralması ve aday olması halinde CHP’de bir bölünmenin sağlanması mümkün olabilirse diye düşünüyorlar” dedi. Ayrıca muhalefet blokunun parçalanması ve DEM Parti seçmeninin iktidar tarafına yönlendirilmesi gibi ihtimaller üzerinde çalışıldığını öne sürdü.

ADAYLIK MESAJI NET

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da net konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayıyla seçime gireceğini ve hazırlıkların bu doğrultuda sürdüğünü belirtti.

2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatan Erbakan, aynı durumun tekrar yaşanmasının “siyasi, mantıki ve sosyal olarak doğru olmayacağını” söyledi.

Başka partilerin destek vermesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını belirten Erbakan, ancak temel planlarının kendi adaylığıyla seçim yarışına katılmak olduğunu ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI’NA MESAFELİ

Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelme ihtimaline sıcak bakmadıklarını da dile getirdi. Ekonomik tabloyu, adalet sistemine yönelik eleştirileri ve 23 yıllık iktidar sürecini gerekçe gösteren Erbakan, mevcut şartlarda böyle bir birlikteliği doğru bulmadıklarını söyledi.

CHP ile olası bir seçim ittifakı konusunda da temkinli konuşan Erbakan, Altılı Masa deneyimini hatırlatarak muhafazakâr seçmene hitap eden partilerin CHP ile ortaklığının beklenen sonucu vermediğini savundu.

Bununla birlikte Temel Karamollaoğlu çevresi, Yeni Yol grubu ve Müsavat Dervişoğlu ile çeşitli temasların sürdüğünü belirten Erbakan, ittifak ihtimalinin tamamen gündem dışı olmadığını ancak henüz netleşmiş bir tablo bulunmadığını ifade etti.