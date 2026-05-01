Fatih Erbakan Cumhur'a kapıları kapattı: "Bir daha yanılmanın manası yok"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'nda bir kez daha yer almayacaklarını söyledi.

"Bir daha yanılmanın manası yok" diyen Erbakan, seçmenin de kendileriyle aynı doğrultuda düşündüğünün altını çizdi.

"İTTİFAK İHTİMALLERİNE KAPIYI TAMAMEN KAPATMIŞ DEĞİLİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ulusal Kanal'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi ve Yeni Yol Grubu ile olası temaslara yönelik soruları yanıtlayan Erbakan; benzer tabanlara hitap eden partilerin bir araya gelmesi halinde önemli bir sinerji yaratılabileceğine dikkat çekti.

"Milli Görüş kökenine sahip, seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi halinde güçlü bir alternatif ortaya çıkabilir. Böyle bir birliktelik, Türkiye siyasetinde üçüncü bir yolun açılmasına vesile olabilir" diyerek üçüncü yol vurgusu yapan Erbakan, "Bu çerçevede parlamento seçimlerine yönelik olarak ittifak ihtimallerine kapıyı tamamen kapatmış değiliz" şeklinde konuştu.

Ancak bu yaklaşımın yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Bu, bizim aktif bir ittifak arayışı içinde olduğumuz anlamına gelmez. Kendi gücümüzle de seçimlerde önemli bir başarı elde edebilecek noktadayız" ifadelerini kullandı.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 8-10 BANDINDA"

Partisinin seçim performansına ilişkin de veriler paylaşan Erbakan, 2024 yerel seçimlerinde 520 bin üyeyle yüzde 7 oy aldıklarını belirterek, "Bugün üye sayımız 660 bine ulaştı. Geçmiş seçimlerde üye sayımızın yaklaşık 6 katı oranında oy aldığımız dikkate alındığında, mevcut tablo bize 4 milyona yakın bir oy potansiyelini işaret ediyor" dedi.

Türkiye genelinde seçmen sayısına bakıldığında bu oranın yüzde 8'e tekabül ettiğini belirten Yeniden Refah Partisi Lideri, "Biz bugün yüzde 8 ila 10 bandında bir oy alabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz üye sayımızı 1 milyona çıkararak yüzde 15-20 bandına ulaşmaktır. Bu rakamlar afaki değil, tamamen matematiksel verilere dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarının geçmişte gerçeği yansıtmadığının altını çizen Erbakan, "2024 seçimlerinde anketler bizi en fazla yüzde 3 gösterirken biz yüzde 7 oy aldık" diyerek şöyle konuştu:

"Bugün de benzer şekilde düşük gösteriliyoruz ancak sahadaki karşılığımız bunun çok daha üzerindedir."

ERBAKAN'DAN 'ORTAK ADAY' VURGUSU

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarına da değinen Erbakan, kendilerine herhangi bir temasta bulunulmadığını belirtti.

Parti Sözcüsü Suat Kılıç'ın adaylık ile ilgili sözlerini hatırlatan Erbakan, "Parti sözcümüz Suat Kılıç Bey de bu adayın Fatih Erbakan olması temennisini dile getirdi. Elbette böyle bir destekten memnuniyet duyarız. Saadet Partisi ile karşılıklı saygıya dayalı, olumlu ilişkilerimiz var. Genel başkanlar düzeyinde ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Olası bir ortak adaylık durumuna ilişkin Erbakan, "Saadet Partisi’nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partisi’nin de destek vereceği bir ortak adaylık söz konusu olursa bu daha güçlü bir tablo ortaya çıkarabilir. Ancak bu tamamen ilgili partilerin kendi değerlendirmelerine bağlıdır" dedi.

ABDULLAH GÜL İDDİALARINA YANIT

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncülüğünde bir blok oluşturulacağı yönündeki iddialara ilişkin Erbakan, "Bu yönde ortaya atılan iddialar bize de ulaşıyor ancak bizim tarafımıza iletilmiş herhangi bir teklif ya da yürütülen bir çalışma söz konusu değildir. Sayın Abdullah Gül ile uzun zamandır doğrudan bir temasımız da olmadı" diye konuştu.

Tek temasın bir davet vesilesiyle gerçekleştiğini belirten Erbakan, "Partimizin Genel Sekreteri tarafından bir iftar daveti iletilmesi dışında bu yönde bir görüşme yapılmamıştır. Bunun dışında herhangi bir blok çalışması ya da ortak hareket planı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Mart 2023)

"BİR KEZ DAHA YANILMANIN MANASI YOK"

Cumhur İttifakı'na kapıları kapattıklarını söyleyen Erbakan, bu konuda tavırlarının net olduğunu ifade etti.

Seçmenin de kendileriyle aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile ilgili şunları söyledi: