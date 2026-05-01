Anket: “AKP’ye oy vermem” diyen seçmenin yeni adresi ortaya çıktı!

Yayınlanma:
2023’te AKP’ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin büyük bölümünün tercihini koruduğu görülse de dikkat çekici bir kısmın farklı partilere yönelmesi ve önemli bir kesimin de kararsız kalması siyasi tabloya dair soru işaretleri oluşturdu. Araştırmada özellikle sınırlı da olsa CHP’ye yönelen geçişler öne çıkarken, bu eğilim AKP açısından dikkatle izlenen bir sinyal olarak değerlendirildiği belirtildi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy’un sosyal medya hesabından paylaştığı son analiz, 2023 seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenlerin gelecekteki siyasi eğilimlerine dair dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bu seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu mevcut tercihini sürdürme eğiliminde olurken, bir kısmı ise kararsız kalmayı ya da sandığa gitmemeyi tercih ediyor. Diğer partilere yönelim ise dikkat çeken bir seviyede. Geçişlerin en çok CHP’ye gerçekleştiği görülüyor.

Uzunsoy’un sosyal medya hesabından duyurduğu verilere göre:

-2023 seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini belirten seçmenlerin %69’u yine AKP’yi tercih edeceğini söylüyor.

-%16’lık bir kesim ise kararsız ya da sandığa gitmeyi düşünmüyor.

-Diğer partilere yönelenler arasında en yüksek oran %4 ile CHP’ye ait; onu %2.6 ile Anahtar Parti izliyor.

-MHP’ye %2.5, DEM’e %1.7 ve Yeniden Refah’a %1.5 gibi daha sınırlı geçişler görülüyor.

-Muhalefet partileri içinde AKP’den en az oy çekme potansiyeline sahip olanların ise İYİ Parti ve Zafer -Partisi olduğu değerlendiriliyor.

“YENİ TALİPLER ÇIKIYOR”

AKP’nin diğer partilerden kayda değer bir oy devşiremediğini ifade eden Uzunsoy, "Bugünlerde yaptığımız anketlerde AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin %93'ü bir önceki seçimlerde yine AK Parti'ye oy vermişti. Tablo net bir şekilde şu mesajı veriyor; AKParti diğer partilerden neredeyse hiç oy çekemiyor. Aslında bu çok yeni bir durum değil, 2018'den bu yana böyle ve bu veri AK Parti'nin %50'den %28-30 bandına nasıl gerilediğini de gösteriyor. AK Parti, bir süredir cepten yiyor. Potansiyel olarak gördüğü seçmenlere yeni talipler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

