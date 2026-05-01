Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

"HERKESE SELAM VE SEVGİLERİNİ İLETTİ"

AİHM kararlarına rağmen 10 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ı ziyaret ettiğini duyuran Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Selahattin Demirtaş’ı Edirne cezaevinde ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgilerini iletti." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın X paylaşımı (1 Mayıs 2026)

Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

BAHÇELİ "SÖZÜMÜZ SÖZ" DEMİŞTİ

Daha önce "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullanan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sözleri hatırlatılmıştı.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Resepsiyonu'nda Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruya Bahçeli, "Sözümüz söz" şeklinde yanıt vermişti.