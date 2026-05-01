Özgür Özel'den 1 Mayıs sözü! "İktidarımızda bütün engeller kalkmış olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması’na katıldı. Alanda açıklama yapan Özel, Türkiye’deki tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Özel, konuşmasında 1 Mayıs kutlamalarının gelecek yıl Taksim’de yapılması gerektiğini belirtti.

2027’nin Kanlı 1 Mayıs’ın 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem DİSK'in, KESK'in eş genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk"

"50. YILDA TAKSİM'DE OLACAĞIZ"

Özel, Taksim yasağına karşı kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Seneye 1 Mayıs'ın, Kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü. Ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50. yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor. Bu talebi değil, bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, Kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde Taksim'de olacağız.”

AKP’nin geçmişte 1 Mayıs’ın resmî tatil yapılmasını ve Taksim’in açılmasını övünç konusu yaptığını söyleyen Özel, daha sonra bu tablonun değiştiğini belirtti.

Özel, iktidarı eleştirerek şunları söyledi:

"Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında hem 1 Mayıs'ı hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediği şekilde resmi tatil yapılmasından övünüyordu hem de 'Taksim artık yasak değil' diyordu. Taksim'e iki yıl sabredebildiler. İki yıl sonra Taksim'i yasakladılar. 1 Mayıs'ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve Taksim'i bir yasak alan olarak tutuyor"

"1 MAYISLAR BAYRAM GİBİ KUTLANACAK"

Özel, CHP iktidarında 1 Mayıs’ın yasaksız ve emekçilerin hak ettiği koşullarda kutlanacağını ifade etti. Sendikal haklara da vurgu yapan Özel, şu açıklamayı yaptı:

"İktidarımızda 1 Mayıslar gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler hak ettikleri gibi bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikalı, grevli, toplu iş sözleşmeli sendikal haklara sahip olacak. Hem de 1 Mayıs hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanacak."

Özel, mevcut iktidarı işçi ve emekçiler karşısında konumlanmakla suçladı. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu konudaki kararlılığımızı daha önce de ifade etmiştik, bir kez daha ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz, işçinin, emekçinin düşmanı olan, karşısında yer alan, örgütlenmenin önündeki hiçbir engeli kaldırmayan ve her zaman örgütlenmeyi kısıtlamaya çalışan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz"

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Özel, baskılara rağmen mücadelenin sürdüğünü belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: