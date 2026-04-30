İktidara yakın şirketin son anketi hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi kızdıracak

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma’nın Nisan 2026 genel seçim anketi, siyasi dengelerde dikkat çekici değişimlere işaret etti. Araştırmaya göre AKP ile MHP oy kaybederken, CHP oylarını artırdı.

Anket sonuçlarında AKP’nin oy oranı yüzde 34,1 olarak ölçülürken, bu oran bir önceki genel seçimde aldığı yüzde 35,62’nin altında kaldı. CHP ise yüzde 29,2’ye yükselerek, 14 Mayıs seçimlerindeki yüzde 25,35’lik seviyesinin üzerine çıktı.

anket1jpg.jpg

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9,6 olarak belirlenirken, önceki seçimde Yeşil Sol Parti adıyla yüzde 8,82 oy almıştı. MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,5’e gerileyerek, önceki seçimdeki yüzde 10,7’lik sonucunun altında kaldı.

anket2jpg.jpg

DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Diğer partilerde ise İYİ Parti yüzde 8,0, Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,6, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,2 ve Vatan Partisi yüzde 0,9 oranında destek bulduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

