Son Dakika | Erdoğan ile Bahçeli görüşecek! Saray'da sürpriz zirve

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Saray'da görüşecek. Görüşme saati 17.30 olarak duyuruldu.

Ankara’da bugün siyaset trafiği hareketli olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Görüşmenin saat 17.30’da yapılacağını İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" sözleri ile duyurdu.

İki liderin gündeminde iç siyasetteki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel başlıkların da yer alması bekleniyor.

SON GÖRÜŞME SÜREÇ ELE ALINMIŞTI

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 21 Ocak’ta Beştepe’de bir araya gelmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede İmralı Süreci ele alınmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli, o toplantıda sürece ilişkin son durumu değerlendirmiş; Suriye’deki gelişmeler ve bölgedeki tabloyu da masaya yatırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

