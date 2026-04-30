AKP'li belediye başkanına irtikaptan hapis cezası!

Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen “icbar yoluyla irtikap” soruşturmasında mahkeme kararını açıkladı. Davada Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, İmar Müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer’e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Belediye çalışanı Yekta Niyazi Yıldırım ise yardım eden sıfatıyla değerlendirildi ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül 2025’te başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda belediye görevlisi ve bazı iş insanları gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, ilk aşamada Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, eski başkan yardımcısı O.U., imar müdürü Semih Aksakal ve Ulaş Biçer tutuklanmıştı. Diğer isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık iddianamesinde, bazı sanıklar için “İcbar suretiyle irtikap” suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası, yardım edenler için ise 2,5 ila 5 yıl arasında ceza talep edildi. İddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu. Ahmet Sungur savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederken, O.U. belediyede resmi görevi olmamasına rağmen dosyada yer almasına tepki gösterdi. Yekta Niyazi Yıldırım ise “Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatimi talep ediyorum” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyetinin, yargılama sonunda bazı sanıklar hakkında beraat kararı verirken, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, İmar Müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer’e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildiği ifade edildi.