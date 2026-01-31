AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Sungur ile birlikte Yıldırım, Uluyurt, Aksakal ve Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AKP'li siyasilerin yasak aşkı Yahşihan! Başkanı tutuklamaya götürdü Erdoğan bile duydu

AKP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sungur, Uluyurt, Yıldırım, Aksal, Biçer ile Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.’nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç.'nin de yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam eden duruşmaya tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Dünkü duruşmada Belediye Başkanı Sungur, Uluyurt, Biçer, Y.N.Y. ve Ö.B. savunma yaptı. Bugün de diğer sanıklar ile tanıklar dinlendi.

Duruşma, avukatların savunma yapmaları için 2 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'a erteledi.