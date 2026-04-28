Kendi seçmeni "Gittiğin yol yol değil" dedi! Bu anket sadece AKP'lilerle yapıldı

PİAR Araştırma'nın Nisan 2026 tarihli son anket çalışması, iktidar cephesinde uygulanan politikalara yönelik tabandan gelen itirazı rakamlarla ortaya koydu. "Bugün seçim olsa AKP'ye oy veririm" diyen seçmenlerin beşte biri, mevcut politikalar değişmediği takdirde sandıkta destek vermeyeceğini açıkladı.

PİAR Araştırma, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Nisan 2026" çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 03-06 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde toplam 2440 katılımcı ile yapıldı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmanın hata payı ise +/- yüzde 1,98 olarak açıklandı. Ankette, partilerin mevcut kemik seçmenlerinin uygulanan politikalara yönelik reaksiyonları ölçüldü.

AKP SEÇMENİNDEN 'POLİTİKA' RESTİ

Araştırma kapsamında, "Bugün seçim olsa AKP'ye oy vereceğini" belirten seçmenlere, iktidarın güncel icraatlarına yönelik tutumları soruldu. Ankete katılan bu gruba yöneltilen, "Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse AKP'ye oy verir misiniz?" sorusu, parti tabanındaki beklentiyi gözler önüne serdi.

"Bugün seçim olsa AKP'ye oy veririm" diyen seçmenlerin yüzde 64,8'i politikalar aynı kalsa da "Oy veririm" yanıtını verirken, yüzde 21,3'ü "Politikalarını değiştirmezse seçimlerde oy vermem" dedi. Aynı seçmen grubu içerisinde "Kararsız" olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

CHP TABANINDA MEVCUT POLİTİKALARA ONAY: YÜZDE 90,2

Araştırmanın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenine odaklanan bölümünde ise farklı bir grafik ortaya çıktı. "Bugün seçim olsa CHP'ye oy vereceğini" belirten seçmenlere de aynı şekilde, "Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse CHP'ye oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket verilerine göre, "Bugün seçim olsa CHP'ye oy veririm" diyen seçmenlerin yüzde 90,2'si, "Politikalarını hiç değiştirmeden seçimlere giderse" yine partisine oy vereceğini ifade etti. CHP tabanında politikalar değişmezse "Oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 5,8'de kalırken, bu gruptaki kararsız seçmen oranı yüzde 4,0 olarak tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

