Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir evi uyuşturucu imalathanesine çevirerek kenevir yetiştiren ve satış yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı madde ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDEN İMALATHANE KURMUŞLAR

Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda, şüphelilerin ikamet ettikleri evi uyuşturucu üretim merkezine dönüştürdüklerini belirledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 279 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 50 gram esrar-skunk, kenevir yetiştirmede kullanılan özel düzenekler, 2 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı

MAHKEME TUTUKLADI

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B. ve T.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)