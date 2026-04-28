Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

Yayınlanma:
İzmir Menemen'de evi uyuşturucu imalathanesine çeviren A.B. ve T.F., 279 kök kenevir ve 4 kilo esrarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir evi uyuşturucu imalathanesine çevirerek kenevir yetiştiren ve satış yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı madde ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

uyusturucu-imal-edilen-eve-operasyon-2-1282059-381449.jpg

EVDEN İMALATHANE KURMUŞLAR

Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda, şüphelilerin ikamet ettikleri evi uyuşturucu üretim merkezine dönüştürdüklerini belirledi.

uyusturucu-imal-edilen-eve-operasyon-2-1282062-381449.jpg

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 279 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 50 gram esrar-skunk, kenevir yetiştirmede kullanılan özel düzenekler, 2 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandıİstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı

MAHKEME TUTUKLADI

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B. ve T.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi