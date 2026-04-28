İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son dönemde gerçekleşen 5 ayrı silahlı saldırının faili olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında kırmızı bülten kararı bulunan örgüt liderinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, saldırılara karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı.

KISA SÜREDE 5 AYRI EYLEM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi şu şekilde belirlendi: 9 Nisan'da Ataşehir’de bir galerinin kurşunlanması, 11 Nisan'da Sarıyer’de bir galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar’da silahlı saldırı ve Sarıyer’de bir galeriye yönelik kurşunlama teşebbüsü ile 21 Nisan'da Zeytinburnu’nda bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan saha çalışmalarının ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere karşı, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor. (DHA-AA)