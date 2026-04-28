Başak'ın ölümünden hemen önceki görüntüleri telefonundan çıktı: Cinayet mi intihar mı?

Yayınlanma:
Almanya'dan Türkiye'ye gelen Başak'ın otel odasında asılı bulunmasının ardından yapılan incelemelerde 9 saatlik otel kamerası görüntülerinin bulunamaması, soruşturmanın kapsamını genişletti. Başak'ın şifresi kırılan telefonundan ölümünden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının bir bakkala gidip takip edildiğini söylemesi şüphe yaratırken 'Cinayet mi, intihara mı sürüklendi?' dedirtti.

İstanbul Fatih'te bir otel odasında çarşafla asılı halde bulunan babası Türk, annesi Alman 24 yaşındaki Başak Schlosser'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Oteldeki 9 saatlik görüntü kaybı ve genç kadının "takip ediliyorum" diyerek yardım istemesi nedeniyle "cinayet" ihtimali üzerinde duran ekipler, ailesinin yardımıyla Başak'ın telefonunun şifresini kırdı.

BAŞAK'IN ÖLÜMÜNDEN HEMEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ TELEFONUNDAN ÇIKTI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hayatını kaybeden Başak Schlosser'ın arkasında bıraktığı cep telefonunu incelemeye aldı.

Ailenin desteğiyle şifresi kırılan telefonda, genç kadının son anlarına ait kayıtlar bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre; teknik incelemede Schlosser'ın olaydan hemen önce bizzat kaydettiği videolar ortaya çıktı.

Bu videolarda genç kadının hem intihar girişimini kayda aldığı hem de intihar edeceğine dair beyanlarda bulunduğu tespit edildi.

CİNAYET Mİ? İNTİHAR MI?

Telefon kayıtları intihar ihtimalini güçlendirse de, genç kadının bakkala takip edildiğini söylemesi ve otel kamerasının 9 saatlik kaydının bulunmaması 'Cinayet mi? İntihara mı sürüklendi?' sorusunu sordurdu.

Olaydan kısa süre önce bir bakkala giderek takip edildiğini söyleyen ve yardım isteyen Schlosser'ın o anları güvenlik kameralarına yansımıştı. Bakkal, Schlosser’in 21 Nisan’da dükkânına geldiğini belirterek "Telefonda polisle görüşüyordu, 'Abi beni kaçırmaya çalışıyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kaldığı otelin kayıtlarındaki 9 saatlik görüntü kaybı da şüpheleri artırmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda vücudunda darp veya zorlanma izine rastlanmadığı belirtilen Schlosser ile otele gelen erkek arkadaşı dahil gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Erkek arkadaşının olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

