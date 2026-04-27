Almanya'dan gelen Başak otel odasında ölü bulundu! "Beni kaçırmaya çalışıyorlar" diye yardım istemiş

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser'in Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Otel kamerasındaki 9 saatlik kayıt boşluğu şüphe uyandırırken genç kadının ölümünden önce 'Beni kaçırmaya çalışıyorlar' diyerek yardım istediği öğrenildi.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Genç kadın, ölü bulunmadan iki önce bir bakkala sığınıp yardım istediği ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili beş kişi gözaltına alındı.

Annesi Alman, babası Türk olan Schlosser'in ölümü şüpheli bulundu.

Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, Alman vatandaşı Başak Schlosser 20 Nisan’da Türkiye’ye geldi. Schlosser, Fatih Kumkapı’daki bir otelde konaklamaya başladı. Genç kadın, 23 Nisan’da odasında ölü bulundu.

Satırlı saldırgan 1 saatte 3 kişi yaralamıştı! O dehşet anlarını anlattıSatırlı saldırgan 1 saatte 3 kişi yaralamıştı! O dehşet anlarını anlattı

DOKUZ SAAT ORTADA YOK

Başak Schlosser’in ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Genç kadının intihar mı ettiği yoksa öldürüldüğü mü araştırılıyor.

NTV'nin haberine göre; soruşturmada otelin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Ancak Schlosser’in odaya girdiği saatleri de kapsayan görüntülere ulaşılamadı. Otel kamerasının 9 saat boyunca kayıt yapmaması şüpheleri artırdı. Kamera kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu.

"ABİ BENİ KAÇIRMAK İSTİYORLAR"

Soruşturmada genç kadının ölümünden iki gün önce takip edildiğini söyleyerek bir bakkala sığındığı da ortaya çıktı.

pheliolum-343001.webp

İş yeri sahibi, Schlosser’in 21 Nisan’da dükkânına geldiğini belirterek "Telefonda polisle görüşüyordu, 'Abi beni kaçırmaya çalışıyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Polis, otel sahibi, otel çalışanları ve Başak Schlosser ile son görülen bir kişiyi gözaltına aldı. Beş şüpheliden, olası boğuşma ihtimaline karşı kan ve tırnak arası DNA örnekleri alındı.

Soruşturma sürüyor.

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
