3 yaşındaki Yakup'un ölüm anı ortaya çıktı! Neden koştuğu duyan kahroldu

Ankara’nın Çubuklu ilçesine bağlı Çay Sokak’ta, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Ali İhsan A. yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan 3 yaşındaki Yakup Can Yalçın'a çarpmış ve ağır yaralanan çocuk, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI!

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A. ise tutuklanırken Yakup Can Yalçın’ın, dedesinin elini bırakarak yola fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“BABAANNESİNİ GÖRDÜ VE ELİMDEN FIRLADI”

Küçük çocuğun dedesi Hekim Yalçın, "Torunlarımı sabah parka bisiklet bindirmeye götürdüm. Babaannesinin de çarşıda işi vardı. Önce bisikletten indi. Yürürken yolun karşısında çarşıdan gelen babaannesini gördü ve elimden fırladı. Ona doğru koşarken sol taraftan gelen kamyonet torunumu çiğnedi. Ben de oradaki esnaf da 'Çocuk geçiyor, dur' diye bağırmamıza rağmen bizi duymadı. Kafasının üzerinden geçti” ifadelerine yer verdi.

Şişhane’de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet durağa savruldu: Ölü ve yaralılar var

“Bilsem evden çıkmazdım” diyen Yalçın, “Torunlarımla hep birlikteydik. Akşam eşimle işten geldiğimizde torunları görmesek babasına '1 saat getir görelim' deriz. Haftada 3-4 gün hep bizim evimizdelerdi. Çok üzgünüz” sözlerini sarf etti.

“HAYALİMİZ BU KADARMIŞ”

Yakup Can Yalçın’ın babası Vahit Yalçın da, “Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra babam çocukları parka götürdü. Ben de evdeydim. Daha sonra saat 11.15 gibi hastanedeki polisler 'Çocuğun kimliğini al gel' diye aradılar. Çocuğun kimliğini aldım, gittim ve olayı orada öğrendim” dedi.

“Yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuğuma çarpmış. 4 yaşına girecekti. Çocuğumla çok iyi vakitler geçiriyorduk. Her anne babanın olduğu gibi hayallerimiz vardı ama bizim hayalimiz bu kadarmış” diyen Yalçın, “Yine her anne baba gibi büyüdüğünü, bir meslek sahibi olduğunu görmek; doktor, öğretmen, hakim, savcı olmasını isterdik. Çok mağdur ve perişanız" ifadelerini kullandı. (DHA)