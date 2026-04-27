Çatalca'da otoyol savaş alanına döndü: TIR şoförü ağır yaralandı!

İstanbul’un ulaşım ağında kritik bir nokta olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Saat 13.30 sularında otoyolun Çatalca istikametinde seyreden ağır vasıtalar ile bir iş makinesinin karıştığı trafik kazası ulaşımda aksamalara yol açtı. Güzergah üzerinde gerçekleşen kazanın ardından otoyolun güvenliği için ekipler seferber edildi.

İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR GÜVENLİK ŞERİDİNE ÇEKİLDİ

Olayın başlangıcında 01 AZH 531 plakalı tır aynı yönde ilerleyen bir iş makinesi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle temas etti. Yaşanan bu ilk çarpışmanın ardından tır sürücüsü aracını kontrol ederek otoyolun sağ şeridinde durdurmayı başardı.

Kazanın hemen sonrasında araçta oluşan hasarı kontrol etmek ve trafiği tehlikeye atmamak için yol kenarında beklemeye başladı.

DURAN ARACA ARKADAN GELEN BAŞKA BİR TIR ÇARPTI

İlk kazanın ardından sağ şeritte bekleyen tıra 42 S 2313 plakalı başka bir TIR arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle arkadan gelen tırın kupa bölümü tamamen ezilerek kullanılamaz hale geldi. Otoyol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık personeli ve polis ekibi yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİYE ALINDI

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan tır şoförünün durumunun kritik olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak belirlediği sürücü acil yardım ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ARKADAN GELEN TIR'IN ÇARPMASIYLA İKİNCİ KAZA GERÇEKLEŞTİ"

Kazayı görenlerden Ömer Genç, şu ifadeleri kullandı: