Mersin’de yürek yakan olay! Aracını park ederken 2 yaşındaki oğlunu ezdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde Aziz Çiftçi, minibüsünü park etmek isterken 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi’nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden 37 yaşındaki Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi’ye çarparak üzerinden geçti.

aracini-park-etmek-isterken-2-yasindaki-1281202-381202.jpg

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

ACI OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Yaşanan korkunç kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

