Şişhane’de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet durağa savruldu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişhane’de Yusuf A. (36) idaresindeki otomobilin çarptığı motosiklet savrularak otobüs durağında bekleyenlerin arasına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (37) yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan Betül Ü. (23) ile yayalar Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) yaralandı. Otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişhane metroda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

Olay, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf A.’nın kullandığı otomobil, caddede seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Rıdvan Acar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağındaki yayaların arasına savruldu.

MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Rıdvan Acar ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Betül Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Nazlı Eylül A. ve Arda Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü ifade edildi. (DHA)