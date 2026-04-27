Binlerce balık kıyıya vurdu: Fabrika atıkları iddiası incelemede!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yer alan ve bölgedeki tarım arazilerinin can suyu olan Ulaş Göleti korkutan bir doğa olayıyla gündeme geldi. Dün akşam saatlerinde gölet yüzeyinde binlerce ölü balığın görülmesi üzerine bölge sakinleri büyük tedirginlik yaşadı.

ULAŞ GÖLETİ'NDE SAZAN BALIKLARI TELEF OLDU

Tarım alanlarını sulama amacıyla kullanılan göletin hem iç kısımlarında hem de savak bölümünde yoğun balık ölümleri gözlemlendi. Kıyıya vuran binlerce sazan balığını fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden uzman ekipler geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

SU VE BALIKLARDAN NUMUNELER ALINDI

Müdürlük bünyesindeki teknik ekipler ölümlerin nedenini tam olarak saptayabilmek amacıyla gölet suyundan ve telef olan sazanlardan numuneler topladı.

SANAYİ ATIĞI İDDİALARI İNCELEME ALTINDA

Ulaş Göleti çevresinde faaliyetlerini sürdüren fabrikaların atık sularını gölete tahliye ettiği yönündeki iddialar yetkilileri harekete geçirdi. Bu ciddi iddialar doğrultusunda Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Gölete sızıntı olup olmadığını belirlemek ve olası çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan teknik incelemeler sürüyor. (DHA)