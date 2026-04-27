Binlerce balık kıyıya vurdu: Fabrika atıkları iddiası incelemede!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Ulaş Göleti'nde binlerce sazan balığı kıyıya vurdu. Tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölette yaşanan toplu ölümler üzerine numuneler laboratuvara gönderilirken fabrikaların atık sularına yönelik iddialar hakkında inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yer alan ve bölgedeki tarım arazilerinin can suyu olan Ulaş Göleti korkutan bir doğa olayıyla gündeme geldi. Dün akşam saatlerinde gölet yüzeyinde binlerce ölü balığın görülmesi üzerine bölge sakinleri büyük tedirginlik yaşadı.

1281023.jpg

ULAŞ GÖLETİ'NDE SAZAN BALIKLARI TELEF OLDU

Tarım alanlarını sulama amacıyla kullanılan göletin hem iç kısımlarında hem de savak bölümünde yoğun balık ölümleri gözlemlendi. Kıyıya vuran binlerce sazan balığını fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden uzman ekipler geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

1281017.jpg

SU VE BALIKLARDAN NUMUNELER ALINDI

Müdürlük bünyesindeki teknik ekipler ölümlerin nedenini tam olarak saptayabilmek amacıyla gölet suyundan ve telef olan sazanlardan numuneler topladı.

50 milyonluk ölümcül balık istilası kapıdan döndü!50 milyonluk ölümcül balık istilası kapıdan döndü!

SANAYİ ATIĞI İDDİALARI İNCELEME ALTINDA

Ulaş Göleti çevresinde faaliyetlerini sürdüren fabrikaların atık sularını gölete tahliye ettiği yönündeki iddialar yetkilileri harekete geçirdi. Bu ciddi iddialar doğrultusunda Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Gölete sızıntı olup olmadığını belirlemek ve olası çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan teknik incelemeler sürüyor. (DHA)

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme